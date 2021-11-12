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The Times: Лондон не планирует прекращать реализацию протокола по Серверной Ирландии
Политика
The Times: Лондон не планирует прекращать реализацию протокола по Серверной Ирландии
pixabay.com

Лондон, 12 ноября. Британская сторона не намерена применять 16-ю статью, которая предусматривает прекращение реализации протокола по Серверной Ирландии — части соглашения Лондона с Евросоюзом, сообщил правительственный источник The Times.

Согласно полученной информации, применение 16-й статьи не решило бы проблемы, с которыми сейчас сталкивается Лондон.

«Даже если бы мы прибегли к подобному шагу, нам в конечном итоге все равно пришлось бы вернуться за стол переговоров», — сказал информатор.

Представитель премьер-министра Британии Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост планирует донести позицию Лондона до Еврокомиссии. Британская сторона намерена вступить в «новую, более интенсивную фазу» на переговорах с Брюсселем, чтобы добиться компромисса, сказано в материале The Times.

Как стало известно ранее, Британия надеется за счет газовых контрактов с Катаром спастись от энергетического краха.

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