Брата Хабиба Нурмагомедова доставят в Дагестан по делу о наезде на полицейского

Москва, 12 ноября. Бойца ММА Усмана Нурмагомедова, подозреваемого в наезде на полицейского, доставят в Дагестан для проведения следственных действий. Мужчина был задержан в столичном аэропорту.

Нурмагомедова и его приятеля Камала Идрисова должны были доставить в Дагестан еще раньше. Но из-за неправильно оформленных документов о доставке нарушителей под конвоем в республику перевозку перенесли.

Источник РИА Спорт в правоохранительных органах указал, что Нурмагомедова все же доставят в Дагестан для проведения следственных действий. Когда именно его отправят в республику, собеседник не указал.

Нурмагомедов и Идрисов подозреваются в наезде на сотрудника правоохранительных органов на КПП аэропорта Махачкалы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить все обстоятельства инцидента.