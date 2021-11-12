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Валерий Карпин подвел итоги матча Россия — Кипр
Спорт
Валерий Карпин подвел итоги матча Россия — Кипр
twitter.com  /  @TeamRussia

Санкт-Петербург, 12 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об игре с Кипром, завершившейся победой хозяев.

Валерий Карпин заявил, что «не пихал» своим подопечным в перерыве игры отборочного турнира к ЧМ против Кипра, которая состоялась накануне на петербургском стадионе «Газпром Арене». Слова главного тренера сборной России приводит «Чемпионат».

«Мы говорили о недооценке соперника перед матчем. Возможно, первый гол сыграл злую шутку. Появились расхлябанность и напряжение. Скованность, боязнь за результат. Если бы в первом тайме забили второй гол, было бы попроще. Киприоты тоже подразвалились. Впечатления после победы радостные», — подчеркнул 52-летний специалист.

Матч в Петербурге завершился победой хозяев с разгромным счетом 6:0. После первого тайма команда Валерия Карпина выигрывала с разницей в один мяч.

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