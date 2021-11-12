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В Оренбургской области сотрудники полиции спасли провалившегося под лед рыбака
Общество
В Оренбургской области сотрудники полиции спасли провалившегося под лед рыбака
60.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России по Псковской области

Оренбург, 12 ноября. Двое полицейских спасли рыбака, который провалился под лед и провел в холодной воде четыре часа. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Инцидент произошел вечером в поселке Светлом. Будучи на дежурстве, участковый полиции Максим Дунаевский приехал на АЗС, чтобы заправить служебный автомобиль. В какой-то момент он услышал крики о помощи. Правоохранитель исследовал территорию, прилегающую к автозаправке. Ничего подозрительного он не обнаружил и тогда вспомнил, что вблизи располагается водоем, куда и направился.

На озере Дунаевский заметил человека, провалившегося под лед по шею. Рыбак сообщил, что провел в холодной воде уже четыре часа. Выбраться из ледяной ловушки мешает промокшая одежда, которая тянет вниз.

Страж порядка сообщил о происшествии в дежурную часть. Для проведения спасательной операции на место выдвинулся майор полиции Алексей Ганкевич.

Правоохранители сумели пройти по тонкому льду и обвязать тросом пострадавшего. Впоследствии его вытащили на берег и передали медикам. Мужчину доставили в реанимационное отделение с сильным переохлаждением. Его жизни сейчас ничего не угрожает, пациент находится под наблюдением специалистов.

Сотрудники МВД и собака спасли жителя Марий Эл, который упал в овраг и мог замерзнуть насмерть. Об этом ранее информировал ФАН.

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