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Постпред Белоруссии в ООН обеспокоен накаленной обстановкой на границе
Политика
Постпред Белоруссии в ООН обеспокоен накаленной обстановкой на границе
mil.by  /  Министерство обороны Республики Беларусь

, 12 ноября. Обстановка с мигрантами на границе Белоруссии, куда соседние страны стягивают военную технику, накалилась. Любая ошибка может привести к трагическим последствиям, считает постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков.

По словам белорусского дипломата, усиление военного присутствия наблюдается не только со стороны Польши, но также и в Литве.

«И уже Украина сделала заявление о том, что будут подтянуты дополнительные силы пограничников и военнослужащих к границе с Белоруссией», — сообщил Рыбаков.

Постпред добавил, что российские ВКС совместно с белорусскими силовиками уже начали патрулирование границ в рамках соглашений о Союзном государстве, пишет РИА Новости.

Как стало известно ранее, Евросоюз может ввести санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами. Под ограничения могут попасть лица, ответственные за перевозку беженцев.

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мигранты белоруссия польша
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