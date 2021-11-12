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Следователи нашли предполагаемых убийц пенсионерки в Ленинградской области
Происшествия
Следователи нашли предполагаемых убийц пенсионерки в Ленинградской области
shutterstock.com  /  diy13

В Бокситогорске задержаны двое местных жителей по подозрению в убийстве пенсионерки. 17 августа 2021 года в одном из домов на Социалистической улице нашли тело 68-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело.

«Данное преступление было совершено в условиях неочевидности, раскрыть его по горячим следам не удалось. При этом следователи следственного управления СК России по Ленинградской области продолжали скрупулезную работу по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — рассказала ФАН Мария Добрынина, старший помощник руководителя СКР по Ленинградской области.

Раскрыть преступление удалось при совместной работе следователей, следователей-криминалистов и сотрудников полиции. В убийстве подозревают местных жителей — 22-летнего мужчину и 31-летнюю женщину. Ранее судимы они не были.

Предположительно, злоумышленники проникли в квартиру и стали требовать деньги, но получили решительный отказ. Мужчина несколько раз ударил пенсионерку по голове, после — трижды ножом в шею и задушил.

Злоумышленники задержаны, вскоре им предъявят обвинение. Следствие будет просить суд о заключении подозреваемых под стражу. Вместе с этим следователи продолжают устанавливать мотивы произошедшего, проводится судебная экспертиза.

Ранее ФАН писал, что следователи возбудили уголовное дело по сообщению СМИ о том, что в Ленинградской области проживает многодетная семья в небезопасных условиях.

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убийство ленинградская область
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