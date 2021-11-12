Участие во Всероссийской переписи населения приняли около 99% граждан

Москва, 12 ноября. Почти 99% россиян приняли участие в переписи населения. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

Жители России достаточно активно переписываются по всей территории страны. По состоянию на 12 ноября в РФ переписано практически все население. Показатель достиг 99%, сообщил замглавы Росстата Павел Смелов в эфире телеканала «Россия-24».

«Там 99% с небольшим уже достигнуто», — сказал он.

Всероссийская перепись населения стартовала в России 15 октября. Мероприятия закончится 14 ноября. Поучаствовать в переписи граждане могут как традиционным способом, так и самостоятельно через портал «Госуслуги» или в МФЦ.