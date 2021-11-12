Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 10:09
10:07
Политика
Постпред Белоруссии в ООН обеспокоен накаленной обстановкой на границе
10:04
Шоу-бизнес
Клава Кока и Егор Крид вместе уехали кататься на джипе по ночной пустыне
10:00
Происшествия
Прокуратура Выборга проверит данные о незаконном начислении платы за отопление в летний период
09:58
Общество
Изменения бытовых привычек на фоне пандемии коронавируса могут привести к диабету
09:58
Общество
Участие во Всероссийской переписи населения приняли около 99% граждан
09:57
Происшествия
ДТП с трактором в Ростовской области унесло жизнь человека
09:57
Общество
Виновница ДТП с актрисой Еленой Сафоновой получила закрытую черепно-мозговую травму
09:54
Общество
Спасатели вывели 28 жильцов из горящей многоэтажки в Нижнем Тагиле
09:53
Происшествия
Байкеры попросили главу СК взять под личный контроль дело об инцесте в Хабаровске
09:43
Экономика
Ряд условий позволит семьям с детьми освободиться от налога на продажу жилья
Все новости

Участие во Всероссийской переписи населения приняли около 99% граждан
Общество
Участие во Всероссийской переписи населения приняли около 99% граждан
Правительство Архангельской области

Москва, 12 ноября. Почти 99% россиян приняли участие в переписи населения. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

Жители России достаточно активно переписываются по всей территории страны. По состоянию на 12 ноября в РФ переписано практически все население. Показатель достиг 99%, сообщил замглавы Росстата Павел Смелов в эфире телеканала «Россия-24».

«Там 99% с небольшим уже достигнуто», — сказал он.

Всероссийская перепись населения стартовала в России 15 октября. Мероприятия закончится 14 ноября. Поучаствовать в переписи граждане могут как традиционным способом, так и самостоятельно через портал «Госуслуги» или в МФЦ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Участие во Всероссийской переписи населения приняли около 99% граждан
россияне перепись население
Комментировать