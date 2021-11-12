Виновница ДТП с актрисой Еленой Сафоновой получила закрытую черепно-мозговую травму

Москва, 12 ноября. Девушка, ставшая виновницей автомобильной аварии с участием звезды «Зимней вишни» Елены Сафоновой, находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом рассказал источник ФАН.

Виновницу ДТП зовут Маргарита Ф., ей 21 год. В соцсетях девушки стоит 1999 год рождения, но на самом деле она появилась на свет в 2000 году. При регистрации она добавила себе год, так как на тот момент ей еще не было 14 лет. Раньше виновница аварии серьезно занималась художественной гимнастикой, поэтому ее можно назвать спортивным человеком.

СМИ сообщали, что за Маргаритой Ф. якобы числится 70 штрафов, однако это не так. Нарушения зафиксированы за автомобилем, на котором ездил гражданский муж девушки, а принадлежит машина его отцу. Сама виновница ДТП сидела за рулем крайне редко, поэтому ее можно назвать очень неопытным водителем. Алкоголя в крови девушки не обнаружили.

Напомним, авария с участием Сафоновой произошла в центре Москвы 10 ноября. Автомобиль под управлением Маргариты Ф. выехал на встречную полосу и врезался в машину актрисы. Звезда «Зимней вишни» остается в больнице и находится в состоянии средней степени тяжести.