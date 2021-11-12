Ряд условий позволит семьям с детьми освободиться от налога на продажу жилья

Москва, 12 ноября. Минфин РФ предложил освобождать семьи с детьми от подоходного налога с продажи жилой недвижимости при соблюдении пяти условий. Соответствующие поправки ведомство намерено внести в Налоговый кодекс, сообщает РБК.

Прежде всего, налогоплательщик или его супруг должны быть родителями двух или более несовершеннолетних детей. Новая квартира должна быть куплена в тот же календарный год, в который продана прежняя, или не позднее 30 апреля следующего года, отмечается в документе.

Также общая площадь приобретенного жилья или его кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте. При этом кадастровая стоимость старой недвижимости не должна превышать 50 млн рублей. Кроме того, на момент продажи ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно быть в собственности иного жилья, чья площадь суммарно выше 50% размера купленного лота.

Предполагается, что поправки вступят в силу с даты официального опубликования федерального закона и распространятся на доходы, полученные, начиная с налогового периода 2021 года.

Осуществление переоценки кадастровой стоимости недвижимости в РФ может быть заморожено. Такое предложение озвучил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.