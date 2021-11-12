Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 10:09
10:07
Политика
Постпред Белоруссии в ООН обеспокоен накаленной обстановкой на границе
10:04
Шоу-бизнес
Клава Кока и Егор Крид вместе уехали кататься на джипе по ночной пустыне
10:00
Происшествия
Прокуратура Выборга проверит данные о незаконном начислении платы за отопление в летний период
09:58
Общество
Изменения бытовых привычек на фоне пандемии коронавируса могут привести к диабету
09:58
Общество
Участие во Всероссийской переписи населения приняли около 99% граждан
09:57
Происшествия
ДТП с трактором в Ростовской области унесло жизнь человека
09:57
Общество
Виновница ДТП с актрисой Еленой Сафоновой получила закрытую черепно-мозговую травму
09:54
Общество
Спасатели вывели 28 жильцов из горящей многоэтажки в Нижнем Тагиле
09:53
Происшествия
Байкеры попросили главу СК взять под личный контроль дело об инцесте в Хабаровске
09:43
Экономика
Ряд условий позволит семьям с детьми освободиться от налога на продажу жилья
Все новости

Ряд условий позволит семьям с детьми освободиться от налога на продажу жилья
Экономика
Ряд условий позволит семьям с детьми освободиться от налога на продажу жилья
pixabay.com

Москва, 12 ноября. Минфин РФ предложил освобождать семьи с детьми от подоходного налога с продажи жилой недвижимости при соблюдении пяти условий. Соответствующие поправки ведомство намерено внести в Налоговый кодекс, сообщает РБК.

Прежде всего, налогоплательщик или его супруг должны быть родителями двух или более несовершеннолетних детей. Новая квартира должна быть куплена в тот же календарный год, в который продана прежняя, или не позднее 30 апреля следующего года, отмечается в документе.

Также общая площадь приобретенного жилья или его кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте. При этом кадастровая стоимость старой недвижимости не должна превышать 50 млн рублей. Кроме того, на момент продажи ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно быть в собственности иного жилья, чья площадь суммарно выше 50% размера купленного лота.

Предполагается, что поправки вступят в силу с даты официального опубликования федерального закона и распространятся на доходы, полученные, начиная с налогового периода 2021 года.

Осуществление переоценки кадастровой стоимости недвижимости в РФ может быть заморожено. Такое предложение озвучил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Ряд условий позволит семьям с детьми освободиться от налога на продажу жилья
налоги недвижимость семьи продажа жилья Минфин России
Комментировать