Российский Ми-8/17 попал в топ самых популярных вертолетов мира

Вашингтон, 12 ноября. Российский военно-транспортный вертолет Ми-8/17 занял вторую строчку в рейтинге самых популярных винтокрылых машин в мире. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Defence IQ.

В настоящее время во всем мире эксплуатируются около трех тысяч вертолетов Ми-8/17, что составляет порядка 14% от общемирового парка военных винтокрылых машин.

На первом месте рейтинга находятся американские вертолеты S-70/UH-60 Black Hawk, численность которых на вооружении разных стран мира достигает четырех тысяч единиц. На третьем месте списка расположились ударные вертолеты семейства AH-64 Apache, которых в мире насчитывается около 1,2 тысячи машин.

В список десяти наиболее популярных военных вертолетов также вошли Ми-24/35. В настоящее время на вооружении армий различных государств состоит около тысячи этих вертолетов.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России получат четыре серийных истребителя пятого поколения Су-57 в конце 2021 года, еще 22 истребителя поступят в войска к 2025 году.