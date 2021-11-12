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Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова остается в состоянии средней степени тяжести

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 09:46
Общество
Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова остается в состоянии средней степени тяжести
Кадры из сериала «Куба. Личное дело»

Москва, 12 ноября. Звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова по-прежнему пребывает в состоянии средней степени тяжести после автомобильной аварии, произошедшей в Москве. Об этом сообщил источник ФАН.

Пострадавшая актриса находится в сознании, температура ее тела в норме — 36,6 градуса. По предварительным данным, у артистки нет черепно-мозговой травмы.

Напомним, ДТП с участием Сафоновой случилось 10 ноября на проспекте Мира. Автомобиль, в котором находилась актриса, протаранила иномарка, выехавшая со встречной полосы. По предварительной информации, виновница происшествия не справилась с управлением, ее тоже госпитализировали.

Пока врачи не торопятся выписывать звезду «Зимней вишни» из больницы. Медики пристально следят за состоянием Сафоновой.

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дтп актриса Сафонова
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