Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова остается в состоянии средней степени тяжести

Москва, 12 ноября. Звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова по-прежнему пребывает в состоянии средней степени тяжести после автомобильной аварии, произошедшей в Москве. Об этом сообщил источник ФАН.

Пострадавшая актриса находится в сознании, температура ее тела в норме — 36,6 градуса. По предварительным данным, у артистки нет черепно-мозговой травмы.

Напомним, ДТП с участием Сафоновой случилось 10 ноября на проспекте Мира. Автомобиль, в котором находилась актриса, протаранила иномарка, выехавшая со встречной полосы. По предварительной информации, виновница происшествия не справилась с управлением, ее тоже госпитализировали.

Пока врачи не торопятся выписывать звезду «Зимней вишни» из больницы. Медики пристально следят за состоянием Сафоновой.