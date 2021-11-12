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Замглавы администрации Лукашенко: Евросоюзу нужно начать вести диалог с Белоруссией

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 09:35
Политика
Замглавы администрации Лукашенко: Евросоюзу нужно начать вести диалог с Белоруссией
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Минск, 12 ноября. Переговоры по дорожной карте могут помочь в ситуации с миграционным кризисом. Лидерам Евросоюза нужно начать вести диалог с Белоруссией, заявила на местном телевидении замглавы администрации президента республики Ольга Чуприс.

Чуприс уверена, что дорожная карта позволит объединить усилия для помощи беженцам. К этому вопросу должны подключиться и верховные комиссары ООН по правам человека и мигрантов.

«Для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации и преодолеть возможные крайне негативные последствия, которые могут повлечь человеческие жертвы, уже мы видим такие примеры, еще больше подвергнуть риску семьи с детьми, и решить другие смежные вопросы, о которых мы еще, может быть, даже не догадываемся. То есть нам нужна такая “дорожная карта”, чтобы мы совместными усилиями помогли этим людям», — говорится в комментарии замглавы администрации лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее европейские государства негативно высказались о миграционной политике Минска. Они считают, что власти республики намеренно дестабилизировали ситуацию на границе с помощью беженцев.

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евросоюз белоруссия лукашенко миграционный кризис
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