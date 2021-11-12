Ученые РАН выяснили, как поведут себя первые переселенцы на Марс в условиях изоляции

Москва, 12 ноября. Российские эксперты Института медико-биологических проблем РАН представили результаты экспериментов по изучению психологических и физиологических последствий тотальной изоляции.

Первое исследование в 2017 году длилось 17 дней, второе, в 2019 году, — 120 суток. В них участвовали представители разных стран и культур. Результаты экспериментов опубликовали в журнале Frontiers in Physiology.

Специалисты изучали, как полная изоляция влияет на психологическое и физическое состояние человека, целью этих экспериментов является подготовка к будущим межпланетным путешествиям, в первую очередь на Марс.

«Экипажи таких миссий, как правило, сокращают общение с Центром управления, все меньше делятся своими потребностями и проблемами. Усиление контактов наблюдалось во время важных событий, например при моделировании посадки», — рассказал один из авторов исследования Дмитрий Швед.

Исследование поведения проводилось при помощи видео- и аудиофиксации, ученые анализировали разговоры, мимику и акустические характеристики речи. Выяснилось, что предполагаемые переселенцы к концу эксперимента сплотились и стали более независимы от Центра управления полетами на Земле.

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