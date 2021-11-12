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Власти Украины заявили об «энергетической войне» с Россией
Экономика
Власти Украины заявили об «энергетической войне» с Россией
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Киев, 12 ноября. Киев фактически находится в состоянии энергетической войны с Москвой. Такое заявление сделал замминистра энергетики Украины Максим Немчинов в эфире телевидения.

По его словам, Россия блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину. Кроме того, РФ постоянно сокращает заказанные мощности по транспортировке газа.

«То есть, они делают все для того, чтобы мы еще больше ощутили на себе этот кризис», — заявил Немчинов.

До этого глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус указал, что РФ заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана. При этом министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило, что Москва не останавливала экспорт, но «есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны».

ОАО «Российские железные дороги» также опровергло это заявление. Как уточнили в холдинге, РЖД не ограничивает перевозки грузов, включая уголь, из Казахстана.

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