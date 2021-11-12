Блинкен и Кулеба на пресс-конференции выказали озабоченность российским газом

Пресс-конференция представителей США и Украины на тему «угрозы Европе со стороны российского газа» и попытка Вашингтона «позаботиться» о Киеве за счет Москвы выглядели крайне неубедительно. Об этом ФАН рассказали крымский политолог Павел Шперов и академик РАЕН Владимир Полеванов, комментируя сообщения о состоявшемся мероприятии.

Ранее в официальном аккаунте Госдепа сообщили: госсекретарь США Энтони Блинкен провел пресс-конференцию с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Стало известно, что Вашингтон и Киев разошлись в оценке, использует ли РФ газ как оружие. США пообещали Украине транзит российского газа, России — санкции Германии в противном случае, а также призвали РФ не повторять «ошибку 2014 года».

Вице-президент национального фонда «Стратегические ресурсы России» Владимир Полеванов предположил, что американское правительство страдает от так называемых фантомных болей, пытаясь продемонстрировать всему миру то, чего в действительности нет.

«США в девяностых сумели развалить СССР и ощущали себя супердержавой. Вашингтон вмешивался в дела независимых государств и диктовал распоряжения всему миру. Сегодня он в чем-то стал похож на свое детище — послемайданную Украину, которая превратилась в разрушенную и амбициозную страну-посмешище. Соединенные Штаты пытаются сохранять грозный вид, но проблемы некогда могущественной страны очевидны. Политические силы некоторых штатов открыто говорят, что хотят выйти из состава США, погрузившихся в кризис и беспорядки», — высказал свое мнение эксперт.

По словам аналитика, власти США пытаются работать на своего потенциального избирателя, пытаясь подобными нелепыми встречами создать видимость былой влиятельности. Академик уточнил, что Украина также на этой встрече делала заявления для своего внутреннего пользователя.

«Сегодня на первый план в мировой политике вышли Россия и Китай. Наметились и другие игроки, с мнением которых уже в недалеком будущем придется всем считаться, например, Индия. Европе пришлось осознать, что она зависит от России. Та же Германия, предполагаемыми санкциями которой нас пытаются пугать американские и украинские чиновники, просто замерзнет без российского газа. Под угрозой краха — немецкая промышленность, ей не хватает топлива. Несмотря на заявления американцев о намерении обеспечить сжиженным газом всю Европу, они отправили свои танкеры в Юго-Восточную Азию и Китай, так как закупочные цены там выше. Но и в этой области США отстают от Катара и Австралии, которые заключили контракты с крупными покупателями на много лет вперед», — уточнил доктор геолого-минералогических наук.

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Встречу госсекретаря США Блинкена с главой МИД Украины Кулебой Полеванов назвал низкокачественным телешоу. Он обратил внимание, что Киев, по сообщениям новостных СМИ, был вынужден обратиться к руководству ЛНР, против которой ведет вооруженное противостояние, с просьбой продать Украине электроэнергию и газ.

«Европейцы давно поняли, что Соединенные Штаты им не союзник: Вашингтон заботится только о себе, причем нередко за чужой счет. Жители Евросоюза стали меньше прислушиваться к пропаганде, их беспокоят собственные пустые карманы и холодные квартиры. Холодильник, в котором нет продуктов, победил кричащий телевизор. У правительств европейских стран возникают проблемы со своими гражданами. В открытую конфронтацию Брюсселю встали Будапешт и Варшава. Они не хотят кормить мигрантов и пускать в свои дома ЛГБТ-ценности. Великобритания сравнительно недавно вовсе покинула Евросоюз», — напомнил собеседник ФАН.

Владимир Полеванов пояснил, что ТЭЦ Украины, построенные во времена СССР, рассчитаны на донбасский уголь, и заменить его другим углем невозможно, так как твердое топливо разных месторождений сильно отличается характеристиками. Он заявил, что экономика всегда побеждает политику: даже если непрерывно твердить, что российский газ «опасен» для Европы, а уголь свободного Донецка «неприемлем» официальному Киеву, правда пробьется через ложь и препоны, возведенные недобросовестными западными политиками.

Политический деятель Павел Шперов обратил внимание, что на странице Госдепа время совместной американо-украинской пресс-конференции указали не по Вашингтону, Лондону или Киеву, а по Москве. Он высказал мнение, что подобные встречи в мире никого не интересуют, и США попытались обратить внимание на событие хотя бы российскую аудиторию.

Федеральное агентство новостей /

«Неудивительно, что посланник официального Киева Кулеба полностью извратил реальность. Он заявил, что якобы Россия использует газ в качестве оружия, и признался, что с остальными представителями властей Украины с нетерпением ожидает действий со стороны Германии. История говорит, что единственная страна, которая использовала в Европе газ как оружие, была именно Германия. Поэтому Кулебе лучше молчать», — возмутился политолог.

Собеседник ФАН указал, что западные пропагандисты готовы назвать «оружием России» любые благие дела: поставку зерна в страны, где случился неурожай, или раздачу гуманитарной помощи голодным. Шперов подчеркнул, не прекращая антироссийскую риторику, официальный Киев требует от Москвы продажи ему газа сверх оговоренного объема, да еще и по ценам более низким, чем на европейском рынке. Это, по мнению эксперта, очень странный вид просьбы о поддержке.

«Украинские и американские стратеги бессмысленными заявлениями и поступками завели себя в тупик. Требования Украины к «Газпрому» осуществлять повышенный транзит газа через ее территорию не выдерживают критики. Кабинет Зеленского твердит, что Россия — «агрессор», и хочет, чтобы мы их кормили. От добрососедских отношений с нашей страной Киев отказался. Никаких экономически выгодных, привлекательных условий предложить он не может. Более того, все прошлые годы Украина отбирала из транзитного газа, не принадлежащего ей, значительные объемы и не пыталась объяснить пропажи. Это обычное воровство, надо называть вещи своими именами», — высказал свое мнение политолог.

Павел Шперов обратил внимание, что неожиданная пресс-конференция совпала с похолоданием: в центральной части России и на севере Украины стал срываться первый снег. Он пояснил, что падение температуры заставляет европейских партнеров и Украину искать поставщика топлива. По мнению крымского политика, Вашингтон и Киев с помощью своего странного мероприятия, возможно, пытаются склонить Москву к подписанию невыгодных контрактов.

Ранее ФАН рассказал, как усилия националистов Армении направлены на охлаждение отношений с Россией. В Ереване прошел митинг Национально-демократической партии, на котором выступающие утверждали, что никакой дружбы между Россией и Арменией не существует.