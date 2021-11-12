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Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" провел учение ПВО в заливе Петра Великого

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 09:25
Армия
Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" провел учение ПВО в заливе Петра Великого
ru.wikipedia.org  /  Общественное достояние

Владивосток, 12 ноября. Моряки ракетного фрегата Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» провели учение по обнаружению, сопровождению и «уничтожению» самолетов условного противника в ходе учений ПВО в заливе Петра Великого.

Выход боевого корабля в море для проведения ходовых испытаний новых систем и оборудования состоялся 11 ноября, сообщили в пресс-службе ТОФ.

«Личный состав фрегата своевременно обнаружил и взял на сопровождение "вражеские" цели, а при входе их в зону досягаемости средств ПВО условно уничтожил воздушные объекты», — сказано в опубликованном релизе.

В качестве «вражеского» самолета на учениях ПВО фрегата «Маршал Шапошников» был использован истребитель Су-30СМ морской авиации Тихоокеанского флота. Ранее командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц рассказал о подготовке к крупным военно-морским маневрам «Восток — 2022».

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учения тоф Маршал Шапошников
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