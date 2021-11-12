Лондонский симфонический оркестр и хор London Voices исполнили музыку из Skyrim

Лондон, 12 ноября. Лондонский симфонический оркестр сыграл музыку из серии компьютерных игр Skyrim. Вокальную часть исполнили участники хора London Voices.

Видеозапись необычного представления, которое продлилось чуть больше часа, опубликовали на YouTube-канале разработчика Bethesda Softworks. Концерт приурочили к десятилетию выхода The Elder Scrolls V: Skyrim. Запись была сделана во дворце Александра-палас.

Всего в исполнении оркестра прозвучали 11 мелодий из Skyrim, например, Dragonborn, Aurora и Death or Sovngarde. Кроме того, музыканты исполнили композицию из грядущего релиза Starfield, которую обозначили как Starfield Suite.

Ранее глава студии Bethesda раскрыл подробности будущего проекта. В Starfield игроку предложат стать одним из исследователей космоса.