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Актеры из «Седьмой симфонии» прочитали стихи Ольги Берггольц

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 09:21
Общество
Актеры из «Седьмой симфонии» прочитали стихи Ольги Берггольц
Кадр из сериала «Седьмая симфония»

Москва, 12 ноября. Актеры из сериала «Седьмая симфония» зачитали отрывки произведения поэтессы Ольги Берггольц, которую называют музой блокадного Ленинграда. Ролик появился на официальном канале «России 1» в YouTube.

Участниками видео стали актеры Елизавета Боярская, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Янина Студилина и Дарья Коныжева. Они прочитали отрывок из «Февральского дневника», который посвящен ленинградцам и защитникам города во время блокады.

Сериал «Седьмая симфония» начали показывать на телеканале «Россия 1» 8 ноября. В картине рассказывается о дирижере, которому поручили исполнить в блокадном Ленинграде симфонию №7 Дмитрия Шостаковича. Сериал состоит из восьми эпизодов. Зрители с большим восторгом встретили новый проект режиссера Александра Котта.

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стихи седьмая симфония берггольц
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