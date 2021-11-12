Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 10:08
10:07
Политика
Постпред Белоруссии в ООН обеспокоен накаленной обстановкой на границе
10:04
Шоу-бизнес
Клава Кока и Егор Крид вместе уехали кататься на джипе по ночной пустыне
10:00
Происшествия
Прокуратура Выборга проверит данные о незаконном начислении платы за отопление в летний период
09:58
Общество
Изменения бытовых привычек на фоне пандемии коронавируса могут привести к диабету
09:58
Общество
Участие во Всероссийской переписи населения приняли около 99% граждан
09:57
Происшествия
ДТП с трактором в Ростовской области унесло жизнь человека
09:57
Общество
Виновница ДТП с актрисой Еленой Сафоновой получила закрытую черепно-мозговую травму
09:54
Общество
Спасатели вывели 28 жильцов из горящей многоэтажки в Нижнем Тагиле
09:53
Происшествия
Байкеры попросили главу СК взять под личный контроль дело об инцесте в Хабаровске
09:43
Экономика
Ряд условий позволит семьям с детьми освободиться от налога на продажу жилья
Все новости

Предприниматель Пригожин готов обсудить с Макроном гастрономические вопросы

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 09:25
Политика
Предприниматель Пригожин готов обсудить с Макроном гастрономические вопросы
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 ноября. Российский бизнесмен Евгений Пригожин ответил на запрос издания «Правда.ру» о визите российских министров в Париж, где будет обсуждаться обстановка в Мали.

Пригожин признался, что ничего не знает о предстоящей встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу с французскими коллегами Жан-Ив Ле Дрианом и Флоренс Парли. Однако предприниматель поделился опытом общения с экс-президентами Франции, которых принимал в своих ресторанах. Пригожин выразил готовность обсудить «гастрономические вопросы» и с Эммануэлем Макроном.

«Из своего тридцатилетнего опыта работы с французскими поварами я усвоил, что французы предпочитают степень прожарки мяса rare и хорошую музыку. А какая это будет музыка — Вагнера или какого-то другого композитора, это мы можем обсудить», — передает слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель Пригожин готов обсудить с Макроном гастрономические вопросы
vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп прибыл в Москву на переговоры с Лавровым. Дипломаты обсудили перспективы расширения взаимодействия между государствами. Также стороны обсудили вопросы, связанные с усилением безопасности африканской страны.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Предприниматель Пригожин готов обсудить с Макроном гастрономические вопросы
лавров пригожин мали
Комментировать