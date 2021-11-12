Предприниматель Пригожин готов обсудить с Макроном гастрономические вопросы

Москва, 12 ноября. Российский бизнесмен Евгений Пригожин ответил на запрос издания «Правда.ру» о визите российских министров в Париж, где будет обсуждаться обстановка в Мали.

Пригожин признался, что ничего не знает о предстоящей встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу с французскими коллегами Жан-Ив Ле Дрианом и Флоренс Парли. Однако предприниматель поделился опытом общения с экс-президентами Франции, которых принимал в своих ресторанах. Пригожин выразил готовность обсудить «гастрономические вопросы» и с Эммануэлем Макроном.

«Из своего тридцатилетнего опыта работы с французскими поварами я усвоил, что французы предпочитают степень прожарки мяса rare и хорошую музыку. А какая это будет музыка — Вагнера или какого-то другого композитора, это мы можем обсудить», — передает слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп прибыл в Москву на переговоры с Лавровым. Дипломаты обсудили перспективы расширения взаимодействия между государствами. Также стороны обсудили вопросы, связанные с усилением безопасности африканской страны.