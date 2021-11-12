«Этот день в истории». Что произошло 12 ноября, праздники, факты, люди

12 ноября отмечается Синичкин день. Сегодня жители России встречают пернатых гостей, развешивая кормушки. Птиц угощают несоленым салом, нежареными семечками тыквы, подсолнечника или арахиса. Лакомство порадует не только синиц, но и щеглов, снегирей, соек, чечеток и свиристелей.

Кроме того, сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники Сбербанка России. В 1841 году император Николай I подписал «Указ об учреждении в России сберегательных касс». Сейчас клиентами Сбербанка являются более 150 миллионов клиентов по всему миру.

12 ноября — День специалиста по безопасности в России. Сегодня поздравляют охранников и людей, отвечающих за обеспечение безопасности объектов и граждан. Сама профессия появилась в глубокой древности. В прошлом роль охранников чаще всего исполняли солдаты, однако были и наемники, специализировавшиеся на защите вельмож и торговцев.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».