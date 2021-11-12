Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 11:38
11:36
Общество
Видеоролик заснеженной Москвы вызвал бурю восторга у иностранцев
11:33
Шоу-бизнес
Политов рассказал, кому пришла идея поженить Киркорова и Пугачеву
11:31
Политика
Около 200 мигрантов прорвались на территорию Польши через Белоруссию
11:29
Общество
«Офицеры России» предложили назвать улицу в Дагестане именем генерала армии Казанцева
11:29
Спорт
Форвард «Локомотива» Смолов вошел в топ-7 лучших бомбардиров сборной России
11:27
Общество
Власти Свердловской области продлили дистанционное обучение в школах и колледжах на неделю
11:27
Происшествия
Игра «правда или действие» помогла раскрыть убийство 94-летней жительницы Англии
11:27
Происшествия
На пепелище в Подмосковье нашли обгоревший труп свидетеля по делу Виктора Батурина
11:27
Шоу-бизнес
Светская львица Пэрис Хилтон впервые вышла замуж
11:26
Политика
Блинкен и Кулеба на пресс-конференции выказали озабоченность российским газом
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 12 ноября, праздники, факты, люди
Общество

12 ноября отмечается Синичкин день. Сегодня жители России встречают пернатых гостей, развешивая кормушки. Птиц угощают несоленым салом, нежареными семечками тыквы, подсолнечника или арахиса. Лакомство порадует не только синиц, но и щеглов, снегирей, соек, чечеток и свиристелей. 

Кроме того, сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники Сбербанка России. В 1841 году император Николай I подписал «Указ об учреждении в России сберегательных касс». Сейчас клиентами Сбербанка являются более 150 миллионов клиентов по всему миру.

12 ноября — День специалиста по безопасности в России. Сегодня поздравляют охранников и людей, отвечающих за обеспечение безопасности объектов и граждан. Сама профессия появилась в глубокой древности. В прошлом роль охранников чаще всего исполняли солдаты, однако были и наемники, специализировавшиеся на защите вельмож и торговцев.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Этот день в истории». Что произошло 12 ноября, праздники, факты, люди
россия праздник история этот день в истории интересные факты
Комментировать