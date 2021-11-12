Киевские правозащитники винят Зеленского в правовом «беспределе» на Украине

Киевские правозащитники рассказали о ситуации с соблюдением прав человека на Украине в текущем году. Картина вышла печальной. По словам активистов, власть не слышит и не хочет их слышать, СНБО творит «полный правовой беспредел», а число нападений на представителей различных организаций неумолимо растет по всей стране, передает корреспондент ФАН из Киева.

Поводом для встречи с прессой правозащитники назвали день с начала президентской каденции Владимира Зеленского — прошла ровно половина срока.

«Когда «зеленая» команда приходила к власти, мы очень надеялись, что положение с правами человека, каким оно было при Петре Порошенко, изменится в лучшую сторону. Увы, мы глубоко ошибались. Мы не видим со стороны президента Зеленского абсолютно никакого интереса к правозащитной тематике, — заявил глава Центра гражданских свобод Евгений Быстрицкий. — При новой власти права человека соблюдаются даже хуже, чем при Порошенко. При этом нас, правозащитников, на Банковой не только не слышат, но даже не слушают. Власти считают допустимым нарушать не только отдельные законы, но и положения конституции».

По словам Максима Лацибы, главы Украинского центра политических исследований, особую тревогу правозащитников вызывают решения Совета нацбезопасности и обороны Украины.

«Этот орган не только действует, замещая собой суды, прокуратуру и многое другое, — его решения прямо нарушают законы и даже Конституцию Украины. СНБО вводит санкции против украинских граждан, у которых нет возможности сказать что-либо в свое оправдание. Например, офис президента руками СНБО составил целый черный список из сотен фамилий неких воров в законе. Многих из них вскоре после этого стали выдавливать с Украины. На каком основании эти люди туда попали — никто не объяснил», — заметил Лациба, добавив, что на протеста правозащитников власть не обращает никакого внимания.

Впрочем, по впечатлениям корреспондента ФАН, активно критикуя СНБО и офис президента, правозащитники ни разу не упомянули факт закрытия властью трех оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Не вызвало у них тревоги и введение государством санкций против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его соратников, а также отъем у них целого ряда активов. Видимо, в отличие от ситуации с ворами в законе, местных правозащитников вполне устроили незаконные методы, при помощи которых власть разбирается с политическими оппонентами.

Федеральное агентство новостей /

Правда, члены правозащитных центров все же упомянули крайне низкий уровень борьбы с коррупцией, которую якобы ведет государство.

«По нашим ощущениям, «зеленая» власть за два года нахождения у руля страны не только не начала борьбу с коррупцией, но и сама во многом слилась с ней. То, что происходит сегодня во многих сферах — от сбора налогов до таможенной политики, не может не пугать. По сути, вся деятельность в этой сфере свелась к «выдавливанию» за границу неугодных власти олигархов, вроде Бахматюка и Фирташа», — сообщил глава Центра гражданских свобод Быстрицкий.

Впрочем, главное внимание правозащитники уделили обеспечению безопасности гражданских активистов. По их мнению, в этом плане власти не делают вообще ничего. Как следствие — количество нападений на активистов в различных регионах Украины постоянно растет.

По данным мониторинга Центра прав человека ZMINA, на Украине за три квартала 2021-го произошло 88 случаев преследования, нападений и побоев общественных активистов и правозащитников. Чаще всего активистов преследовали в Киеве (37 случаев) и в Одесской области (10 случаев). Среди агрессивных к правозащитникам регионов — Киевская, Харьковская и Луганская области: в них зафиксировано по семь случаев давления. Глава ZMINA Татьяна Печончик заявила, что чаще всего активисты испытывают давление путем уничтожения или повреждения их имущества (22 инцидента), словесных угроз (20 инцидентов), а также физических нападений на них (16 инцидентов).

«Один из самых жестоких случаев произошел летом в Днепре, когда на активистку Наталью Эшонкулову напали в подъезде ее дома. Ее ударили по голове, из-за чего она потеряла сознание, повредили несколько зубов и сломали нос. Мы увязываем нападение с ее общественной деятельностью: Наталья противостояла рейдерским захватам бизнеса и имущества в составе инициативной группы, — сообщила Печончик. — Сегодня в Днепре бороться с рейдерами поодиночке не получается: местные суды, полиция и прокуратура слишком коррумпированы. Поэтому там объединились многие люди, пострадавшие от бандитских группировок в Днепре. Бандитам не понравилась такая консолидация, и они решили заткнуть рот организатору группы».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Правозащитники привели и другие примеры нападений. Так, в феврале 2021-го в Харьковской области неизвестные сожгли автомобили двух экоактивистов и бросили гранату в их дом. Они упомянули и о многочисленных нападениях националистов на участников демонстраций по случаю 8 Марта в Киеве. По их словам, попытки ультраправых сорвать аналогичные шествия в Одессе и Днепре с огромным трудом были пресечены полицией.

В финале брифинга правозащитники отметили — вопреки их ожиданиям, после избрания президентом Зеленского власть за последние 2,5 года так и не сделала важнейших международных шагов.

«Киев до сих пор так и не ратифицировал ни Римский статут, ни Стамбульскую конвенцию по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. В целом нынешняя власть в силу ее непрофессионализма и слабой правовой подготовки во многих сферах просто игнорирует соблюдение прав человека. К сожалению, эффективно повлиять на это внутри страны мы сегодня не можем. В будущем мы постараемся чаще обращаться по факту нарушений со стороны власти в суды Украины, а также в Европейские правозащитные организации и судебные инстанции», — резюмировал Максим Лациба.

В начале октября эксперты мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине опубликовали очередной отчет. В нем зафиксировано, что на Украине носят массовый характер нападения на активистов и правозащитников, незаконные задержания и пытки, ограничения права на свободу выражения мнения. При этом в миссии выразили беспокойство тем, что многие преступления, как правило, остаются безнаказанными. Так, члены националистической группы «Карпатская сечь», обвиняемые в нападении на демонстрацию феминисток 8 Марта, были просто освобождены от уголовной ответственности.