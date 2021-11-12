Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 10:07
10:07
Политика
Постпред Белоруссии в ООН обеспокоен накаленной обстановкой на границе
10:04
Шоу-бизнес
Клава Кока и Егор Крид вместе уехали кататься на джипе по ночной пустыне
10:00
Происшествия
Прокуратура Выборга проверит данные о незаконном начислении платы за отопление в летний период
09:58
Общество
Изменения бытовых привычек на фоне пандемии коронавируса могут привести к диабету
09:58
Общество
Участие во Всероссийской переписи населения приняли около 99% граждан
09:57
Происшествия
ДТП с трактором в Ростовской области унесло жизнь человека
09:57
Общество
Виновница ДТП с актрисой Еленой Сафоновой получила закрытую черепно-мозговую травму
09:54
Общество
Спасатели вывели 28 жильцов из горящей многоэтажки в Нижнем Тагиле
09:53
Происшествия
Байкеры попросили главу СК взять под личный контроль дело об инцесте в Хабаровске
09:43
Экономика
Ряд условий позволит семьям с детьми освободиться от налога на продажу жилья
Все новости

Генри Кавилл снимется в перезапуске «Горца»
Шоу-бизнес
Генри Кавилл снимется в перезапуске «Горца»
Кадр из фильма «Человек из стали»

Лос-Анджелес, 12 ноября. Британский актер Генри Кавилл предстанет на экранах в роли Конора Маклауда в перезапуске фильма «Горец». Съемки стартуют в 2022 году.

Оригинальная кинолента вышла в 1986 году, что положило начало франшизе. Режиссер будущего проекта Чад Стахельски обсудил будущий фильм. Об этом сообщает портал ScreenRant.

«У Генри, очевидно, есть физическая сила, но это ничего не значит, если вы не можете также проявлять сочувствие персонажа, который прожил 500 лет. Мне нужен был кто-то, кто мог бы сделать и то, и другое. Жизнь персонажа охватывает сотни лет, и он становится множеством разных личностей, все из которых расширяют временную шкалу его эмоционального роста», — отметил постановщик.

Он добавил, что после разговора с Генри тот сразу же загорелся идеей сняться в подобном проекте. Он определенно готов примерить на себя эту роль.

Ранее сценарист кинокомикса «Вечные» Каз Фирпо заявил, что если франшиза получит сиквел и триквел, то в ней определенно появится злодей из «Мстителей» Танос. Источники утверждают, что злодей будет появляться в воспоминаниях, поскольку в «Вечных» появился его брат, Эрос.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Генри Кавилл снимется в перезапуске «Горца»
кино генри кавилл горец
Комментировать