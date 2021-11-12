Генри Кавилл снимется в перезапуске «Горца»

Лос-Анджелес, 12 ноября. Британский актер Генри Кавилл предстанет на экранах в роли Конора Маклауда в перезапуске фильма «Горец». Съемки стартуют в 2022 году.

Оригинальная кинолента вышла в 1986 году, что положило начало франшизе. Режиссер будущего проекта Чад Стахельски обсудил будущий фильм. Об этом сообщает портал ScreenRant.

«У Генри, очевидно, есть физическая сила, но это ничего не значит, если вы не можете также проявлять сочувствие персонажа, который прожил 500 лет. Мне нужен был кто-то, кто мог бы сделать и то, и другое. Жизнь персонажа охватывает сотни лет, и он становится множеством разных личностей, все из которых расширяют временную шкалу его эмоционального роста», — отметил постановщик.

Он добавил, что после разговора с Генри тот сразу же загорелся идеей сняться в подобном проекте. Он определенно готов примерить на себя эту роль.

Ранее сценарист кинокомикса «Вечные» Каз Фирпо заявил, что если франшиза получит сиквел и триквел, то в ней определенно появится злодей из «Мстителей» Танос. Источники утверждают, что злодей будет появляться в воспоминаниях, поскольку в «Вечных» появился его брат, Эрос.