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Актер театра и кино Илья Носков ответит на вопросы диакона Георгия в «Патриоте»
Общество
Актер театра и кино Илья Носков ответит на вопросы диакона Георгия в «Патриоте»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Илья Носков — российский актер театра, кино и озвучивания. Получил известность после исполнения дебютной роли Эраста Фандорина в российском детективно-историческом телесериале «Азазель» режиссера Александра Адабашьяна, снятого по одноименному роману Бориса Акунина.

В какой момент Илья решил стать актером? Мешает или помогает популярность актера его жизни? Есть ли такие фильмы и спектакли, в которых Илья никогда не снимется по нравственным причинам? Как он оценивает сегодняшнее российское кино с точки зрения духовной пользы? Как относится актер к вакцинации от COVID-19? Как воспитать в ребенке духовное начало? В какой момент у Ильи зародилась вера в бога?

Эти и многие другие вопросы о личной и духовной жизни актера в эфире Медиагруппы «Патриот» задаст гостю отец Георгий, диакон храма во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость» (Юрий Роденков, экс-футболист «Зенита»).

Беседа отца Георгия с Ильей Носковым состоится в пятницу, 12 ноября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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медиагруппа патриот диакон георгий илья носков
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