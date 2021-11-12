Депутат Милонов призвал на час сократить рабочий день осенью и зимой

Москва, 12 ноября. Сокращение рабочего дня осенью и зимой поспособствовало бы поднятию трудовой дисциплины среди населения, повысило бы мотивацию работников и продемонстрировало бы социальную направленность государства, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов.

Соответствующее обращение политик направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, передает RT. Предполагается, что время могут сократить за счет включения времени езды до рабочего места на один час.

Холодный климат в нашей стране, особенно в осенний и зимний период, препятствует высокой эффективности труда. По мнению Милонова, короткий световой день, холод и осадки влияют на эмоциональное состояние граждан, подавляют и угнетают психику.

По итогу россияне испытывают усталость, упадок сил и другие следствия пагубного воздействие на здоровье. Напомним, не так давно депутат Госдумы вернулся и вновь обличает пороки общества и упадок морали в передаче «Милонов-шоу».