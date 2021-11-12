Политолог Корнилов: с антироссийской Украиной нужно бороться

Москва, 12 ноября. С Украиной, являющейся проектом «анти-Россия», необходимо бороться. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что сейчас Запад активно осваивает украинское государство в военном плане. Поэтому оно представляет угрозу для обороны РФ.

«Украина, как "анти-Россия" — это проект, с которым нужно бороться, на любом уровне: на идеологическом, политическом, военном, на какихугодно. Я это, собственно, говорил задолго до всех этих военных событий, до обострения всех этих конфликтов. То есть, идеологический проект откровенно антироссийский. Вся его суть сводится к тому, что Украина — не Россия, к тому, что "геть от Москвы" и т. д.», — рассказал Корнилов.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что на Украине подобные настроения присутствуют еще с 90-х. Эта страна себя разваливает, но чем больше она погружается в хаос, тем большую угрозу она представляет для граждан России.

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