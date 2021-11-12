Политолог Корнилов считает, что миграционный кризис играет на руку Польше

Москва, 12 ноября. Текущий миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии — это манна небесная для Варшавы. Об этом заявил российский политолог Владимир Корнилов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в ситуации, которая сложилась на КПП под польской границей. Эксперт дал интервью изданию «Украина.ру», в котором обсудил речь политика.

«То, что заявляет Моравецкий, премьер Польши, и остальная эта камарилья из правительственных кругов Польши, вы знаете, свидетельствует о том, что для них, как раз, для властей Польши, этот кризис — это манна небесная, по большому счету. Вы же видели, в каком положении польские власти находились в последнее время», — отметил политолог.

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Он напомнил, что Варшаву штрафовала Еврокомиссия, на нее накладывали санкции ЕС. Внутри страны проходят массовые демонстрации. Однако теперь Европа требует помогать Польше, и все эти проблемы отошли на второй план. Поэтому позиция властей понятна. Они обвиняют РФ, но остальные страны ей подыгрывают.

Ранее руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич в интервью для ФАН заявил, что целью мигрантов является вовсе не Польша, а «совсем другие страны и другие деньги».