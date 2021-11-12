Режиссер двух фильмов «Гарри Поттера» жалеет о шраме главного героя

Лос-Анджелес, 12 ноября. Режиссер Крис Коламбус, снявший первые две части франшизы «Гарри Поттер», рассказал, что шрам главного героя — это единственное, о чем он жалеет.

Оригинальная кинолента была представлена на экранах кинотеатров в 2001 году и сделала одноименную серию книг невероятно популярной. Об этом сообщает ScreenRant.

Еще при подписании контракта Коламбус получил в свое распоряжение только работу писательницы Джоан Роулинг. Поэтому визуальная часть фильма полностью зависела от него. Постановщик остался доволен своей работой, но рассказал, что есть деталь, которую он хотел бы изменить.

«Шрам Гарри было невероятно трудно исправить. Я не знаю, были ли мы когда-нибудь по-настоящему честны с вами. Но мы боролись с этим месяцами. Когда работаешь с детьми младше 16 лет, то не можешь использовать протезы. Мы не могли на самом деле использовать протезированный шрам, который, как мне казалось, выглядел как настоящий шрам. Это единственная деталь, важная деталь, к которой я хотел бы вернуться и подправить», — резюмировал режиссер.

Ранее Коламбус заявил, что в перезапуске кинофраншизы «Гарри Поттер» нет смысла. Он призвал киностудии снимать оригинальный контент, а не использовать популярные и любимые всеми фильмы.