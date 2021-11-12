Курс рубля укрепился на старте торгов Мосбиржи

Москва, 12 ноября. Российская валюта укрепила свои позиции к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов сократился на 2 копейки и составил 71,61 рубля. Стоимость евро опустилась на 20,25 копейки, до отметки 81,765 рубля.

Официальный курс доллара накануне поднялся на 50,14 копейки и оказался на уровне 71,20 рубля за единицу. Европейская валюта при этом подешевела на 13,18 копейки, до 81,66 рубля, следует из данных на сайте Центрального банка РФ.

При рассмотрении рублевых сбережений в условиях высокой инфляции для инвестора ключевым вопросом становится сочетание сохранности и доходности. На это обратил внимание экономист Александр Казанский.