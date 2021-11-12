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Autonews: белорусские дилеры отказываются продавать новые автомобили россиянам
Общество
Autonews: белорусские дилеры отказываются продавать новые автомобили россиянам
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Минск, 12 ноября. Дилерские центры в Белоруссии отказываются продавать новые машины покупателям с паспортами РФ, ссылаясь на соглашение с российским коллегами, сообщает Autonews.ru.

Белорусские дилеры популярных марок сообщили Autonews.ru, что на местных складах находится достаточное количество автомобилей востребованных моделей. Их продают по рекомендованным производителями ценам, которые часто оказываются ниже российских.

Но граждане России не могут приобрести новые автомобили в соседней республике, сообщили опрошенные агентством белорусские продавцы. Дилеры ссылаются на договоренности с российскими коллегами, согласно которым продавать россиянам машины нельзя.

«Мы в таком случае предлагаем схему, по которой клиент оформляет машину на родственников у нас в стране, у которых есть гражданство или вид на жительство. Потом этот автомобиль можно переоформить уже непосредственно на нового собственника. Потому что на российский паспорт автомобиль мы оформить не можем», — сообщили изданию в одном из официальных дилерских центров Lada.

В Российской ассоциации автодилеров (РОАД) агентству заявили, что не располагают информацией о такой договоренности. В ассоциации считают такое соглашение невозможным.

Ранее исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил, что стоимость новых автомобилей на российском рынке выросла на 90% за последние семь лет. Инфляционное давление, рост курса доллара и другие повышения издержек заставили производителей поднимать стоимость продукции.

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