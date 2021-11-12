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Станет ли миграционный кризис в Белоруссии проблемой России, обсудят в «Патриоте»
Общество
Станет ли миграционный кризис в Белоруссии проблемой России, обсудят в «Патриоте»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши находится в горячей фазе. Тысячи людей из стран Ближнего Востока и Африки пытаются прорваться на территорию Польши, чтобы попасть в Германию. Польские пограничники стреляют в воздух, пытаясь отпугнуть мигрантов.

Чем может закончиться это противостояние? Пойдет ли ЕС на переговоры с Александром Лукашенко? Что будет с мигрантами, если им не удастся прорваться в Германию? Какие решения могут принять белорусские власти? Есть ли потенциальная угроза для России из-за ситуации на белорусско-польской границе?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответит Вадим Гигин, белорусский политолог, историк и публицист, декан факультета философии и социальных наук БГУ.

Эфир состоится в пятницу, 12 ноября, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038, +7 999 214 8054

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мигранты белоруссия лукашенко медиагруппа патриот вадим гигин
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