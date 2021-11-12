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Том Хэнкс сыграет в ремейке «Пиноккио» для Disney+

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 08:56
Шоу-бизнес
Том Хэнкс сыграет в ремейке «Пиноккио» для Disney+
wikipedia.org  /  Dick Thomas Johnson / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 12 ноября. Голливудский актер Том Хэнкс воплотит на экранах роль Джепетто в ремейке фильма «Пиноккио». Кинолента выйдет на Disney+ во второй половине 2022 года.

Кинокомпания Disney в последние годы активно снимает киноленты по своим классическим мультфильмам. Зрителям были представлены «Король лев», «Мулан», «Алладин» и т. д. Планируется, что экранизированы также будут «Русалочка» и «Питер Пэн». Об этом сообщает портал ScreenRant.

Премьера оригинального «Пиноккио», который был всего вторым полнометражным фильмом, созданным студией Уолта Диснея, состоялась в 1940 году. Источники сообщают, что перезапуск известной сказки запланирован на период между июлем и сентябрем 2022 года.

Том Хэнкс сыграет в ремейке «Пиноккио» для Disney+
Кадр из мультфильма «Пиноккио» /

В фильме главную роль сыграет Том Хэнкс в роли резчика по дереву Джеппетто, который создает Пиноккио. Постановщиком киноленты выступит Роберт Земекис, с которым звезда «Форреста Гампа» уже работал над мультфильмом «Полярный экспресс».

Ранее стало известно, что премьера фантастической драмы «Финч» режиссера Мигеля Сапочника состоялась 5 ноября на американской стриминговой платформе AppleTV. Главную роль в нем исполнил Том Хэнкс.

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кино том хэнкс пиноккио
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