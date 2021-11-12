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Задержанного брата Нурмагомедова не могут отправить в Дагестан
Происшествия
Задержанного брата Нурмагомедова не могут отправить в Дагестан
instagram.com  /  @usman_nurmagomedov

Москва, 12 ноября. Брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усман, задержанный по подозрению в наезде на полицейского, может отправиться в Дагестан в пятницу утром. Он должен был улететь в сопровождении правоохранителей раньше.

Мужчину оставили на ночь в московском аэропорту Шереметьево. Причиной стал неправильно составленный приказ о доставке Нурмагомедова под конвоем в Дагестан. Из-за этого его не смогли забрать для перевозки.

Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова, который, предположительно, был за рулем авто, могут отправить в Дагестан в пятницу. Ожидается, что рейс состоится утром.

Брата Хабиба Нурмагомедова вместе с его приятелем задержали в столичном аэропорту по подозрению в наезде на сотрудника правоохранительных органов в Каспийске. Полицейский госпитализирован с ушибом головы и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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