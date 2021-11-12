Генри Кавилл хочет сыграть Капитана Британию в киновселенной Marvel

Лос-Анджелес, 12 ноября. Голливудский актер Генри Кавилл заявил, что хотел бы присоединиться к кинематографической вселенной Marvel в качестве персонажа Капитана Британия.

Британский артист впервые снялся в кинокомиксе «Человек из стали» в 2013 году, когда воплотил на экранах роль Супермена. Однако, судя по всему, он больше не сыграет известного героя, поскольку студия Warner Bros. отказалась от версии киновселенной, как это сделали в Marvel. С тех пор актер принял участие в других проектах, включая сериал «Ведьмак» и франшизу «Миссия невыполнима».

В недавнем интервью Кавилл рассказал, что не отказался бы войти в состав команды киновселенной Marvel. Об этом сообщает ScreenRant.

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«У меня есть Интернет, и я видел различные слухи о Капитане Британии. Было бы очень забавно сделать классную, модернизированную версию этого персонажа, который является версией Капитана Америки. В этом есть что-то забавное, и мне действительно нравится быть британцем», — отметил Генри.

Ранее стало известно, что Кавилл получил многомиллионный гонорар за участие в съемках продолжения фэнтезийного сериала «Ведьмак» для стримингового сервиса Netflix. Гонорар актера за второй сезон составил 8 миллионов долларов — по 1 миллиону за каждую отснятую серию.