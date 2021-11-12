Российские авиакомпании перевезли за октябрь 10,9 млн пассажиров

Москва, 12 ноября. Отечественный авиакомпании обслужили свыше 10 млн пассажиров, таким образом почти достигнув объемов перевозок 2019 года. Такими данными поделилась пресс-служба Росавиации.

Так, услугами авиакомпании «Аэрофлот» воспользовались 2,1 млн пассажиров, авиакомпании «Сибирь» — 1,5 млн пассажиров. Самолетами «Победы» летали 1,3 млн пассажиров, авиакомпании «Россия» — более 1 млн пассажиров, а авиакомпании «Уральские авиалинии» — 868 тыс. пассажиров.

В период с января по октябрь текущего года авиакомпании перевезли 94,4 млн пассажиров, общий пассажирооборот составил 204,8 млрд километров.

Ранее сообщалось, что компания «Аэрофлот» запустила продажи билетов на регулярные рейсы по новому маршруту Санкт-Петербург — Тобольск. Отмечается, что данное направление пользуется популярностью среди россиян.