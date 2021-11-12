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Митрополит УПЦ Нежинский назвал Порошенко последователем сатаны
Политика
Митрополит УПЦ Нежинский назвал Порошенко последователем сатаны
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Киев, 12 ноября. Экс-глава Украины Петр Порошенко стал последователем сатаны, осуществляя гонения на каноническую Украинскую православную церковь, сообщил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

По словам Нежинского, для гонителей есть ловушка, которую никто не замечает. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда они борются с церковью, то неминуемо становятся богоборцами — последователями сатаны, место которого в вечном аду. Конечно, в истории были и случаи, когда особым произволением Божьим даже гонители осознавали, куда они влезли в своей борьбе против Христа, приносили покаяние, и даже становились святыми: Бог никогда не отталкивает от себя кающегося грешника», — сказал митрополит.

Это касается и Порошенко, так как он устраивал гонения на украинскую церковь. Однако УПЦ в новом завете описывается как гонимая властью.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Порошенко молчать про «адские санкции» против Белоруссии. Украинский политик до этого предложил внедрить ограничения против белорусского президента Александра Лукашенко и России за обострение ситуации с мигрантами на границах Польши и Литвы.

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