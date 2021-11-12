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Политолог Ищенко: если Кулеба говорит от имени ЕС, то на Западе все плохо
Политика
Политолог Ищенко: если Кулеба говорит от имени ЕС, то на Западе все плохо
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 ноября. Если глава МИД Украины Дмитрий Кулеба позволяет себе говорить от имени западных партнеров, то это говорит о том, что у них все плохо. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украина и США в ближайшее время направят России мощный сигнал. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» обсудил речь министра.

«Если Кулеба начинает говорить от имени Европейского союза, НАТО и Соединенных Штатов, то, значит, на Западе совсем все плохо. Потому что никогда такого себе не позволяли дипломаты мимо пробегающих лимитрофов, которые еще даже не являются не то, чтобы членами, даже кандидатами в члены Европейского союза или НАТО, никогда не позволяли себе высказываться по принципу "мы пахали, я и трактор"», — отметил Ищенко.

Политолог Ищенко: если Кулеба говорит от имени ЕС, то на Западе все плохо
Новостное агентство «Харьков» /

Он добавил, что представители стран ждали, когда США выступят с заявлением. По его мнению, Украина пошла вразнос с тех пор, когда президент государства Владимир Зеленский думал, что Киев примут в НАТО, хотя там никто не собирался идти на этот шаг.

Ранее Ищенко заявил, что украинское правительство утратило возможность извлечь уроки из ошибок, которые она совершила. По его мнению, Киев не ориентирован вообще на возможность договоренности.

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