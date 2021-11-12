Украине грозит кризис в сфере металлургии из-за низкой пошлины на экспорт металлолома

Киев, 12 ноября. Украина может потерять из бюджета около 8 млрд гривен (300 млн долларов) из-за низкой пошлины на экспорт металлолома.

За последние десять лет на Украине сложилась «наиболее угрожающая» ситуация в сфере металлургии. В последнее время в мире стоимость одной тонны лома выросла с 250–300 долларов до более чем 500. Об этом сообщил руководитель аналитического центра CMD Ukraine Игорь Гужва телеканалу «Украина 24».

«Это обусловлено тем, что большинство стран мира на сегодняшний день запрещают экспорт металлолома или тем или иным способом ограничивает экспорт. На Украине же ситуация — двадцатикратный рост экспорта металлолома. Если за весь прошлый год мы экспортировали 17 тысяч тонн металлолома, то на сегодняшний день мы экспортировали уже более 500 тысяч тонн», — заявил он.

Ранее Киев обратился за помощью к Братиславе из-за нехватки электроэнергии. Киев попросил поддержки, чтобы избежать отключения потребителей «острова Бурштынской ТЭС».