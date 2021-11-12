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Депутат ГД Леонов предложил создать регистр россиян с антителами к коронавирусу

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 08:07
Общество
Депутат ГД Леонов предложил создать регистр россиян с антителами к коронавирусу
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Москва, 12 ноября. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предложил главе Минздрава Михаилу Мурашко создать в России дополнительный регистр граждан, у которых есть антитела к коронавирусу, но они не обращались за помощью в больницу.

Леонов отметил, что многие люди с антителами к коронавирусу не могут получить QR-код. Такие меры будут актуальны для тех, кто привился иностранными вакцинами и переболел бессимптомно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», — сказано в сообщении.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» заявила о технической готовности к запуску системы QR-кодов. Внедрить систему в работу авиакомпании удастся за короткие сроки.

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