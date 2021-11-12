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Треть опрошенных россиян поддержали идею введения QR-кодов в транспорте

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 08:06
Общество
Треть опрошенных россиян поддержали идею введения QR-кодов в транспорте
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 12 ноября. Порядка 30% россиян выступили за введение QR-кодов в самолетах и железнодорожном транспорте.

Половина опрошенных жителей страны не видят необходимости в таких мерах. Об этом говорится в результатах исследования онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, передает РИА Новости.

«Каждый второй россиянин не видит необходимости в введении системы QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте. При этом, если подобные меры все же будут введены, вакцинироваться от коронавируса ради путешествий на поезде согласны 8% непривитых, на самолете — 9%», — говорится в исследовании.

Еще 54% заявили, что не нужно вводить QR-коды в поездах и самолетах, чтобы пользоваться услугами транспорта могли только вакцинированные или переболевшие COVID-19 граждане. Также 27% респондентов заявили, что коды необходимо вводить и в поездах, и в самолетах.

Ранее сообщалось, что регионам России могут дать право определять места для посещения по QR-коду. Речь может идти о доступе граждан к таким местам, как транспорт дальнего следования, кафе и магазины.

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