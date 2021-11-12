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Сбежавшие из Крыма украинские военные могут остаться без крыши над головой
Политика
Сбежавшие из Крыма украинские военные могут остаться без крыши над головой
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 12 ноября. Сбежавшие в 2014 году из Крыма украинские военные, среди которых высокопоставленные офицеры, до сих пор живут отелях минобороны.

После выхода на пенсию украинские адмиралы могут остаться без крыши над головой. Об этом рассказала депутат Верховной рады Елена Хоменко на конференции в Киеве.

«Офицеры, среди которых даже адмиралы, сейчас вынуждены проживать в номерах отелей Минобороны. Время идет, военные выходят на пенсию, и после выхода на пенсию без решения жилищного вопроса они останутся без крыши над головой», — сказала она.

Ранее глава комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил Киеву открыть свое консульство в Крыму по примеру Никарагуа. Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести ограничения против лиц, которые открыли диппредставительство Никарагуа на полуострове. Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что в списке фигурируют четверо россиян.

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