Траты россиян на алкоголь в нерабочие дни выросли на 79%

Москва, 12 ноября. Траты россиян на алкоголь во время нерабочих дней выросли на 78,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования оператора фискальных данных ОFD.ru.

Аналитики изучили чеки в денежном выражении за период с 28 октября по 7 ноября этого года и сравнили их с данными за такой же период прошлого года. Результаты показали существенное увеличение потребления алкоголя.

«Если проанализировать траты россиян на алкогольную продукцию в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, на всей территории России, ее продажи выросли на 78,8% по сравнению с 28 октября по 7 ноября прошлого 2020 года», — цитирует авторов исследования РИА Новости.

Наибольший всплеск потребления пришелся на 27 октября 2021 года. Тогда на алкоголь россияне потратили в пять раз больше, чем 28 октября. Аналитики отмечают, что в первую очередь это связано с закрытием алкомаркетов на нерабочие дни в ряде городов России, в том числе в Москве.

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