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Вдова из США продала шкаф покойного мужа за 3 млн рублей
Общество
Вдова из США продала шкаф покойного мужа за 3 млн рублей
pixabay.com

Мичиган, 12 ноября. Вдова из Франклина, штат Мичиган, продала на аукционе старый шкаф своего покойного мужа. Лот обошелся покупателю в 48 тыс. долларов или более 3 млн рублей.

Так, 98-летняя Аллен решила покинуть дом, чтобы перебраться поближе к семье в Пенсильванию. Вдове пришлось распрощаться с некоторыми личными вещами и старой мебелью, пишет издание Artnet.

Для этого родственники пожилой женщины обратились за помощью к аукционному дому Le Shoppe Auction House. Сотрудники согласились выставить на торги многие вещи, в том числе и глиняную посуду за 11 тыс. долларов, которая была сделана итальянским скульптором Фаусто Мелотти.

Кроме этого, семья владела красочным стеллажом из фанеры со стальным корпусом, который был сделан дизайнерами-супругами Рей и Чарльзом Имз. После окончания торгов Нэнси Аллен была шокирована окончательной ценой в 48 тыс. долларов.

«Это не только старинный шкаф, но и очень редкий. Практически — это "первое издание". Если бы в мире осталось пять таких, я была бы удивлена», — отметила оценщица Терри Стерн

Ранее стало известно, что аукционный дом Sotheby’s выставил на торги коллекцию драгоценностей великой княгини Марии Павловны. Они были оценены почти в 40 млн рублей.

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