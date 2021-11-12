Forbes предложил Западу переосмыслить санкции и попросить «спасения» у России

Вашингтон, 12 ноября. Западу нужно прекратить нападки на Россию, пересмотреть свою санкционную политику и «спокойно попросить» о «спасении», уверен колумнист Forbes Кеннет Рапоза.

Власти некоторых стран призывают Россию и ОПЕК увеличить поставки нефти и газа, чтобы «они спасли их от самих себя». Навряд ли увеличение генерации за счет солнечной и ветровой энергии поможет в условиях энергетического кризиса, считает Рапоза.

«Запад со своими климатическими озабоченностями оказался в весьма сложном положении», — пояснил автор материала.

Сообщения в СМИ явно свидетельствуют о растущем беспокойстве Европы, что когда придет момент обращаться к России за помощью, «на другом конце никто не возьмет телефонную трубку». На самом деле Россия нужна Европе больше, чем Соединенным Штатам. Ситуация с энергетическим кризисом и высокими ценами на газ и нефть все больше напоминает о пословице «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», резюмировал колумнист.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что обострение глобальной конкуренции за энергоносители, сокращение производства возобновляемой энергии, а также рекордно низкий уровень запасов газа спровоцировали энергокризис в ЕС.