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СК завел дело на юную мать из-за воспитания четырех детей в антисанитарии в Ленобласти

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 07:59
Происшествия
СК завел дело на юную мать из-за воспитания четырех детей в антисанитарии в Ленобласти
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Горбунки, 12 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по сообщению СМИ о том, что в Ленинградской области проживает многодетная семья в небезопасных условиях. Об этом сообщает региональный главк СКР.

История неблагополучной семьи из деревни Горбунки в Ленобласти обсуждалась в эфире федерального телеканала. В муниципальной квартире проживает 10 человек в антисанитарных условиях, в том числе — пятеро малолетних детей.

Следователи инициировали доследственную проверку и выехали на место, где проживает семья. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «халатность» по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ломоносовского района.

По данным следствия, 22-летняя мать четырех детей (7, 5, 2 года и 11 месяцев) неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Женщина не оформила свидетельство о рождении двоим детям и не формила пособия — при условии, что она нигде не работает, детей не содержит и злоупотребляет алкоголем. Ее семилетний сын на обучение не был принят в школу, а двое других детей не посещают детский сад.

Должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ломоносовского района не надлежаще исполнили свои должностные обязанности. Не были предприняты соответствующие меры по обеспечению безопасности детей.

Следователи изучают все обстоятельства преступления. Ход расследования находиться на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что многодетную мать из Алтайского края будут судить за истязания сына. Мальчик не мог вырваться из дома, так как женщина привязывала его веревкой или цепью к мебели.

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