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Ростех обсудил возможные поставки истребителя Checkmate с инозаказчиками
Армия
Ростех обсудил возможные поставки истребителя Checkmate с инозаказчиками
Global Look Press  /  UAC/via Globallookpress.com

Москва, 12 ноября. Ростех обсудил возможные поставки новейшего российского однодвигательного истребителя Checkmate с иностранными заказчиками, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

По его словам, в настоящее время формируются предложения по облику самолета для иностранных организаций. В Checkmate впервые воплощен модульный принцип. Поэтому истребитель можно сконфигурировать под конкретного клиента оптимальным способом, подчеркнул Чемезов. Это позволит заказчику выбрать интересующие его опции, уточнил глава Ростеха.

«Часть потенциальных заказчиков хотят получить машину, адаптированную под свои нужды. Это зависит от географии применения, финансовых возможностей и ряда других факторов», — рассказал ТАСС Чемезов.

Ранее сообщалось, что однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate представят на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, который пройдет с 14 по 18 ноября. Ростех планирует провести ряд закрытых презентаций для делегаций стран-участниц салона, а также открытую презентацию для посетителей и представителей СМИ.

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