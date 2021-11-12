Махершала Али рассказал о своей роли Блейда в киновселенной Marvel

Лос-Анджелес, 12 ноября. Голливудский актер Махершала Али рассказал о своем первом появлении в кинематографической вселенной Marvel.

Франшиза с Уэсли Снайпсом в роли вампира была популярны в 90-х, но с тех пор персонаж не использовался киностудиями, пока компания Disney не выкупила 20th Century Studios. Вскоре после завершения сделки было анонсировано, что Махершала Али предстанет на больших экранах в роли Блейда. Однако было непонятно, будет это фильм или сериал. Об этом сообщает ScreenRant.

В России 8 ноября стартовал прокат кинокомикса «Вечных», в котором, как и других кинолентах киновселенной Marvel, были сцены после титров. В одной из них показано, как персонаж Кита Харингтона Дэйн Уитмен хочет взять проклятый меч, но голос позади остановил его. Режиссер фильма Хлоя Джао заявила, что это был Махершала Али, и, соответственно, первое появление Блейда в КВМ. Сам актер прокомментировал свой дебют.

Кадр из фильма «Вечные» /

«Это было действительно круто. Это было страшно. Потому что, знаете ли, я выступил до начала съемок своего фильма. Я довольно разборчив в своем выборе, как и большинство актеров, и поэтому необходимость сделать какой-то выбор, даже с помощью реплики, на этом раннем этапе вызвал реальные опасения», — рассказал актер.

Он добавил, что киновселенная Marvel является самым большим миром в кино. Он познакомился с ним пару лет назад, и ему не терпится начать съемки сольного фильма о Блейде.

Ранее стало известно, что съемки четвертой части боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли продолжаются в США. Фильм должен был выйти еще весной, но из-за COVID-19 его перенесли на май 2022 года.