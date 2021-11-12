Политолог Корнилов: заявление Кулебы о послании США и Украины совершенно бессмысленно

Москва, 12 ноября. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба генерирует поток совершенно бессмысленных заявлений. Об этом заявил российский политолог Владимир Корнилов.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что министры иностранных дел Киева регулярно «пробивают дно». В очередной раз это доказал Кулеба, когда заявил о совместном послании Киева и Вашингтона Москве.

«Приехал Кулеба, пообщался с каким-то американцем, и все, «мы теперь, вот теперь Россия содрогнется». То, что там американцы до этого говорили — это все ерунда, но теперь говорят американцы вместе с Кулебой, вы понимаете. Теперь Россия не будет знать, что ответить», — иронично отметил политолог.

Он добавил, что это традиционные заявления Киева. Он считает поразительным тот факт, что с 2014 года министры меняются, но каждый раз «пробивают дно».

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

«И звучат все такие же бессмысленные заявления. Такое впечатление, что у них в кабинете чем-то побрызгано, что они каждый должен обязательно пробить дно и опуститься еще ниже. То, что заявляет сейчас Кулеба, генерируя вот этот поток бессмысленных совершенно заявлений, не поддается, честно говоря, никакому критическому анализу», — резюмировал Корнилов.

Ранее политолог Максим Жаров в интервью для ФАН заявил, что, чем больше обвинений будет звучать со стороны Украины в адрес РФ, тем больше вероятность, что Киев поставят в жесткие условия по газовым контрактам.