Сценарист «Вечных» настаивает на появлении Таноса в сиквеле

Лос-Анджелес, 12 ноября. Сценарист кинокомикса «Вечные» Каз Фирпо считает, что если франшиза получит сиквел и триквел, то в ней определенно появится злодей из «Мстителей» Танос.

Оригинальный фильм о команде бессмертной инопланетной расы вышел после того как киновселенная Marvel завершила свою арку о камнях бесконечности, в которой Танос был главным злодеем. Сценарист киноленты в недавнем интервью обсудил возможное будущее франшизы «Вечных». Об этом сообщает портал ScreenRant.

«Я верю, что никак не нельзя сделать «Вечных-2» и «Вечных-3», не коснувшись каким-то образом мистера Бролина (актер, сыгравший Таноса в «Мстителях» — Прим. ред.)», — отметил Фирпо.

Кадр из фильма «Вечные» /

Источники утверждают, что маловероятно, что один из главных злодеев кинокомиксов вновь вернется на экраны. Скорее всего, он будет появляться в воспоминаниях, поскольку в «Вечных» появился его брат, Эрос.

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