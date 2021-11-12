Денежные купюры могут способствовать распространению коронавируса

Москва, 12 ноября. Коронавирус распространяется, в том числе, и через физические предметы. Наиболее вероятна передача вируса будет через денежные купюры, сообщил член Общественного совета при Минздраве РФ Эрик Бровко.

Как отметил специалист, вирус не может попасть в организм через кожу, так как для проникновения ему нужна слизистая оболочка. При совпадении ряда условий заразиться от денег можно с незначительной вероятностью. Однако закономерность работает для многих предметов, к которым прикасаются люди, передает радио Sputnik.

«Это возможно, только если сильно заразный человек чихнет на банкноту, потом ее потрогает другой человек и сразу после этого начнет тереть свои глаза. Но, в теории, это может произойти и с телефоном, дверной ручкой и так далее», — объяснил Бровко.

Риск незначителен, но даже его можно исключить, добавил эксперт. Расплачиваться для этого стоит картой или телефоном. В этом случае вероятность заражения будет нулевой. Однако наиболее действенным способом защитить себя остается вакцинация, заключил Бровко.

Прививка подготовит организм ко встрече организма с инфекцией, что снизит риск заражения. Об этом рассказал главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.