Москва, 12 ноября. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба страдает от раздвоения сознания. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Глава ведомства рассказал, что Киев и Вашингтон собираются послать Москве четкий сигнал. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» обсудил речь политика.

«Судя по всему, шизофрения посещает не только людей, но и целые государства. В данном случае, кроме как раздвоением сознания это назвать не могу. Когда Кулеба считает себя уполномоченным представителем сразу не только Украины, но и коллективного Запада, это раздвоение сознания. Поскольку на Украине министра не отправляют не только на лечение, но даже хотя бы в отставку, то это значит, что раздвоение сознания там посетило весь управляющий класс», — отметил политолог.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Он добавил, что это плохой знак. Однако с этим придется жить, в первую очередь самому украинскому государству.

Ранее Ищенко заявил, что Украина в ее нынешнем виде еще какое-то время будет существовать, но агония будет продлеваться за счет человеческих ресурсов.