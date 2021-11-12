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Политолог Ищенко диагностировал у Кулебы шизофрению

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 06:24
Политика
Политолог Ищенко диагностировал у Кулебы шизофрению
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Москва, 12 ноября. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба страдает от раздвоения сознания. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Глава ведомства рассказал, что Киев и Вашингтон собираются послать Москве четкий сигнал. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» обсудил речь политика.

«Судя по всему, шизофрения посещает не только людей, но и целые государства. В данном случае, кроме как раздвоением сознания это назвать не могу. Когда Кулеба считает себя уполномоченным представителем сразу не только Украины, но и коллективного Запада, это раздвоение сознания. Поскольку на Украине министра не отправляют не только на лечение, но даже хотя бы в отставку, то это значит, что раздвоение сознания там посетило весь управляющий класс», — отметил политолог.

Политолог Ищенко диагностировал у Кулебы шизофрению
Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Он добавил, что это плохой знак. Однако с этим придется жить, в первую очередь самому украинскому государству.

Ранее Ищенко заявил, что Украина в ее нынешнем виде еще какое-то время будет существовать, но агония будет продлеваться за счет человеческих ресурсов.

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